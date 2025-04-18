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Hindistan Ve ABD Teknoloji Görüşmesi Yapıldı

MODİ VE MUSK’TAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalar yapan Modi, bu görüşmede iki ülke arasında teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını aktardı. Başbakan, Hindistan’ın bu alanlarda ABD ile olan iş birliğini geliştirmeye yönelik isteğini de ifade etti.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ÜZERİNE GÖRÜŞME

Modi’nin yaptığı açıklamada, Hindistan’ın teknoloji ve inovasyon konularında ABD ile daha fazla iş birliği yapma kararlılığını vurguladı. Bu görüşme, iki ülke arasında güçlü bir iş birliği potansiyeli olduğunun sinyalini veriyor ve uluslararası arenada önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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