Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

HİNDİSTAN VE ÇİN’İN SINIR TİCARETİ YENİDEN BAŞLATILACAK

Hindistan ve Çin, 5 yıllık bir aradan sonra sınır ticaretini tekrar açma kararı aldı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Hindistan’a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan toplantıda, iki ülkenin Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri’nin bir araya geldiği belirtildi. Bu toplantının olumlu geçtiği ve her iki tarafın samimi bir şekilde görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, bir çalışma grubu oluşturma konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

İKİ ÜLKE BAKANLARINDAN YENİ GÖRÜŞMELER

Açıklamada, Vang’ın Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu toplantıda, ‘istikrarlı, iş birlikçi ve ileriye dönük ilişki’ kurma konusunda ortak bir görüş üzerinde durulduğu vurgulandı. İki bakan, Çin ana karası ile Hindistan arasında 5 yıl önce durdurulan direkt uçuşların yeniden başlaması konusunda da anlaşmaya vardıkları ifade edildi. Bunun yanı sıra, iki ülkenin birbirlerine turist, iş, basın ve diğer ziyaretçi vizelerinde kolaylık sağlama konusunda anlaşması da dikkat çekti.

SINIR TİCARETİ YENİDEN HAYATA GEÇİRİLECEK

Ayrıca, Vang ve Jaishankar, 5 yıl aradan sonra belirlenen üç noktanın sınır ticaretini yeniden başlatma konusunda ortak bir karara vardıkları da açıklandı. İki ülke arasında ticaret ve yatırım akışının sağlanması için uzlaşıldığı bildirildi. Bu gelişmeler, Hindistan ve Çin arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.