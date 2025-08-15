Hindistan Ve Çin, Sınır Ticaretini Yeniden Başlatıyor

Dünya

Hindistan ile Çin arasında 2020 yılında Himalayalar’daki tartışmalı sınır hattında meydana gelen çatışmanın ardından durdurulan sınır ticareti, tekrar gündeme geliyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, “Sınırdaki üç geçiş noktasında ticaretin tekrar hayata geçirilmesi için Çin tarafıyla temas halindeyiz” ifadeleriyle bu konuda temasların sürdüğünü açıkladı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden canlandığı bir dönemde yapılmış durumda.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin 18 Ağustos’ta Hindistan’a resmi bir ziyarette bulunacağı ve bu ziyarette sınır gerilimi, ticaret meseleleri gibi konuların ele alınacağına dair bilgiler var. Ziyaretin, sınır güvenliği, ekonomik iş birliği ve bölgesel istikrar açısından önemli başlıkları içereceği belirtiliyor. İki ülke, 22 Ekim 2024’te Fiili Kontrol Hattı’nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin yapılması hususunda anlaşmaya varmıştı.

Şubat 2025’te direkt uçuşların yeniden başlaması konusunda da bir mutabakat sağlandığı anlamına geliyor. Himalaya Dağları’nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, yıllardır egemenlik tartışmalarına yol açıyor. 2020’de yaşanan çatışma, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde ciddi gerginliklere neden olmuştu. Ancak son dönemde atılan karşılıklı adımlar, ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini gösteriyor.

