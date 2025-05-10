Hindistan Ve Pakistan Anlaşmayı İhlal Etti

PAKİSTAN İLE VARILAN ANLAŞMANIN İHLALİ

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile varılan “askeri eylemlerin durdurulması” anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini ileri sürdü. Asian News International’ın (ANI) haberine göre Misri, Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde devam eden askeri eylemlerin durdurulmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Anlaşmanın Pakistan tarafından ihlal edildiğini savunan Misri, Hint ordusunun buna “misillemede” bulunduğunu iletti.

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Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Tarar, “Bizim tarafımızdan ateşkes anlaşmasının ihlali söz konusu değildir.” diyerek, Pakistan halkının “Hindistan’a karşı kazandıkları zaferi” kutladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan ile Pakistan arasında ABD’nin aracılığıyla süren görüşmelerin gerçekleştiğini duyurdu. Trump, ülkesinin aracılığındaki görüşmeler sonucunda Hindistan ile Pakistan’ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştıklarını açıkladı.

HİNT ORDUSUNUN SALDIRISI VE SONUÇLARI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu bildirdi. Öte yandan, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafından yapılan saldırı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Yeni Delhi yönetimi ise bu iddiaları doğrulamadı.