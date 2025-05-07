Hindistan Ve Pakistan Arasında Gerginlik Sürüyor

HINDISTAN-PAKISTAN ARASINDAKI ÇATIŞMA OLASILIKLARI

Uzmanlar, Hindistan’ın Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolünde bulunan Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından iki ülke arasında yaşanabilecek çatışmaların sınırlı kalacağı ve kısa bir süre içerisinde sona ereceğini değerlendiriyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferhat Çağrı Aras, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Nurettin Akçay ve Milli Savunma Üniversitesi’nden Dr. Hayati Ünlü, bu konu hakkında detaylı bilgiler sundu.

HINDISTAN’IN FÜZE SALDIRISI VE ETKİLERİ

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Hindistan ve Pakistan’ın Keşmir meselesi yüzünden daha önce de savaşlar yaşadığını ve bu savaşların genellikle sınırlı kaldığını ifade ederek, “Bugün de sınırlı olacak. Kapsamlı, topyekun bir savaş olmayacağını düşünüyorum.” dedi. Büyük bir çatışmanın tüm taraflar için yıkıcı olacağını, ancak en çok Hindistan’ın etkileneceğini dile getiren Şeyhanlıoğlu, iki ülkenin de nükleer silaha sahip olduğunu belirtti. Hindistan’ın iç politik baskıları azaltmak amacıyla saldırıda bulunduğunu vurgulayan Şeyhanlıoğlu, Pakistan’ın da benzer bir strateji izleyerek karşılık verebileceğini aktardı.

KÜRESEL DENGE ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Hindistan üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Ferhat Çağrı Aras, çatışmaların bir süre daha devam edebileceğini ancak bunların belirli bölgelerle sınırlı kalabileceğini düşünerek, “Eğer çatışmalar güneye kayarsa, bu ciddi tehlikelere yol açabilir.” şeklinde uyarılarda bulundu. İki ülke arasındaki gerilimlerin daha geniş alanları etkileme ihtimalinin bulunduğunu belirten Aras, bu durumun ABD-Çin gerilimini de etkileyebileceğine dikkat çekti.

NÜKLEER SILAHLAR VE CACALARA YANITIN KONTROLÜ

Çin üzerine çalışmalar yapan Dr. Nurettin Akçay, her iki ülkenin de nükleer caydırıcılığa sahip olmalarının kapsamlı bir savaş olasılığını düşürdüğünü ancak Hindistan’daki milliyetçi politikaların kamu baskısı yaratabileceğine ve yanlış kararlar alınabileceğine işaret etti. Akçay, çatışmaların Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) etki ve kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini dile getirerek, bazı ülkelerin arabuluculuk rolü üstlenebileceğini aktardı.

KONTROL ALTINDA TUTMA ÇABALARI

Güney Asya bölge araştırmacısı Dr. Hayati Ünlü, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin sadece bu iki ülkeyi değil, aynı zamanda tüm bölgeyi tehdit eden ciddi riskler taşıdığını belirtti. Her iki tarafın da “ilk vurmama” doktrinini benimsediğini ifade eden Ünlü, konvansiyonel savaşlarda yaşanan kayıpların nükleer seçeneği devreye sokma riskini arttırabileceğine dikkat çekti. Şu anda tarafların tam anlamıyla savaşa girmeyi arzu etmediği izlenimini bıraktığını söyleyen Ünlü, Pakistan’ın diplomatik çabaları ve Hindistan’ın uluslararası baskıları dikkate almasının krizin sınırlı kalmasına yardımcı olabileceğini belirtti.