Hindistan Ve Pakistan Askeri Kapasiteleri Farklıdır

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’IN ASKERİ KAPASİTELERİ ÜZERİNDEKİ GÖZLEMLER

Hindistan ordusunun, Pakistan ve Azad Keşmir bölgesine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından, dikkatler iki ülkenin askeri kapasitelerine yöneldi. 2024 yılı verilerine göre, Hindistan’ın toplam savunma bütçesi 86,1 milyar dolar olarak belirleniyor ve 1 milyon 500 bin aktif personel ile dünya genelinde en fazla aktif askere sahip ikinci ülke konumunda. Geçtiğimiz yıl savunma harcamalarına 10,2 milyar dolar ayıran Pakistan ise, 660 bin aktif asker ile görev yapmakta olan bir orduya sahip.

HAVA VE KARASAL GÜÇLERDEKİ FARKLAR

Hava gücü açısından dünyada 4. sırada bulunan Hindistan, 730 muharip hava aracına sahipken, Pakistan’ın elinde 452 muharip hava aracı bulunuyor. Karasal güç açısından bakıldığında, Hindistan ordusu 3 bin 740 tank ve 9 bin 743 topçu bataryasıyla destekleniyor. Öte yandan, Pakistan ordusunun ise 2 bin 537 tankı ve 4 bin 619 topçu bataryası mevcut.

DENİZ GÜCÜNDEKİ DENGELER

İki ülke arasındaki askeri güç farkının en belirgin şekilde hissedildiği alan deniz kuvvetleri oldu. Hindistan, 2 uçak gemisi ile birlikte toplam 16 adet fırkateyn ve denizaltı bulunduruyor. Buna karşın, uçak gemisine sahip olmayan Pakistan’ın deniz kuvvetleri, 10 fırkateyn ve 8 denizaltıdan oluşuyor.

NÜKLEER TEHDİT VE STRATEJİLER

Geçmişte yaşanan krizlerde olduğu gibi günümüzdeki çatışmalar da ‘nükleer felaket’ endişesi yaratıyor. Bu alanda Hindistan ile Pakistan arasında bir denge bulunuyor; Hindistan 172, Pakistan ise 170 nükleer savaş başlığına sahip. Hindistan, ‘ilk kullanan taraf olmama’ politikası benimserken, Pakistan ‘tam spektrumlu caydırıcılık’ stratejisi izliyor.