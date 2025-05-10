Hindistan Ve Pakistan Ateşkes Anlaştı

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hindistan ve Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump’ın “derhal geçerli olacak tam bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varıldığı” açıklamasını onayladı. Her iki ülke de bugün yerel saatle 17.00 itibarıyla tüm kara, hava ve deniz unsurlarının çatışmayı durdurduğunu duyurdu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misri, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan ordusunun harekat direktörünün öğle saatlerinde Hindistanlı mevkidaşını aradığını ve iki tarafın askeri eylemleri durdurma konusunda mutabakata vardığını belirtti.

TARAFLARDAN AÇIKLAMALAR

Pakistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İshaq Dar ise sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaparak, “Hindistan ve Pakistan, derhal geçerli bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardı. Pakistan, egemenliği ve toprak bütünlüğünden taviz vermeden her zaman bölgesel barış ve güvenlik için çaba göstermiştir” ifadesini kullandı.

ABD’NİN ARABULUCULUĞU

ABD Başkanı Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin arabuluculuğuyla tarafların uzlaştığını belirterek, “Her iki ülkeyi sağduyu ve büyük zeka sergiledikleri için tebrik ediyorum” dedi. Nükleer güce sahip bu iki komşu ülke arasında son haftalarda artan gerilim, sınır hattında yoğun çatışmalara neden olmuş ve karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükselmişti.