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Hindistan Ve Pakistan Ateşkes Sağladı

ABD VE HİNDİSTAN-PAKİSTAN ATEŞKESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki görüşmelerin ardından iki ülkenin tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı. Trump, Truth Social hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, ABD’nin aracılığıyla yapılan görüşmelerin gece boyu sürdüğünü belirtti.

GÖRÜŞMELER VE SONUÇLARI

Trump, “Hindistan ile Pakistan’ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” diyerek iki ülkeye gösterdikleri sağduyu nedeniyle teşekkür etti. Yapılan bu ateşkes anlaşması, bölgedeki istikrarı sağlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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