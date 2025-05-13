Hindistan Ve Pakistan, Ateşkesi Koruma Üzerine Anlaştı

HINDISTAN VE PAKISTAN ASKERİ YETKİLİLERİ GÖRÜŞTÜ

Hindistan ile Pakistan’ın üst düzey askeri yetkilileri, yaptıkları telefon görüşmesinin ardından saldırgan eylemlerden kaçınma ve ateşkesi koruma konusunda anlaştı. Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusundan Korgeneral Rajiv Ghai ile Pakistan ordusundan Tümgeneral Kashif Chaudhry telefonda bir araya geldi. Görüşme sonrası Hindistan ordusu, tarafların saldırgan eylemlerden kaçınma ve ateşkesi koruma üzerinde uzlaştığını duyurdu. Tarafların ayrıca, sınır hattındaki ve ötesindeki asker sayısının indirilmesini değerlendirme konusunda da anlaştıkları bildirildi.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Cammu Keşmir’deki çatışmalar sebebiyle kapatılan kuzey ve batı Hindistan’daki 32 havalimanında uçuşların yeniden başladığı belirtildi. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak, 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ile Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti. Çatışmaların ardından iki ülke, 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.