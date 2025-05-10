Hindistan Ve Pakistan Hava Limanları Hedef Alındı

ORDULAR ARASINDAKİ TANSİYON ARTMAKTADIR

Hindistan ordusu, Pakistan’a ait 3 havalimanını füze saldırısıyla hedef alırken, Pakistan ordusu da Hindistan’ın bu saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi. Pakistan ordusunun yapmış olduğu açıklamada, Hindistan’ın 3 şehirde bulunan havalimanlarına yönelik füze saldırılarının ardından karşı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Hindistan’daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığı aktarıldı. Saldırıda, Hindistan’a ait S-400 hava savunma sistemi, Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik bir füzeyle imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, Hindistan’da pek çok askeri noktanın da hedef alındığı bildirildi.

ŞAHBAZ ŞERİF TOPLANTI YAPMA KARARI ALDI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu olaylar neticesinde Ulusal Komuta Otoritesi’ni acil bir toplantıya çağırma kararı aldı. Hindistan’ın saldırıları sebebiyle Pakistan hava sahası uçuşlara kapatıldı ve ülkedeki iç hat ile dış hat uçuşlarının iptal edildiği açıklandı. Pakistan ordusu, sabah saatlerinde, başkent İslamabad’a yakın Ravalpindi şehrindeki Nur Han Havalimanı’nın yanı sıra 3 ayrı havalimanının Hindistan ordusu tarafından füze saldırısına uğradığını duyurdu. Hedef alınan diğer iki havalimanının ise Pencab eyaletinde bulunan Murid ve Shorkot havalimanları olduğu ifade edildi. Açıklamada, Hindistan’ın füzelerinin bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 3 ayrı havalimanına yönelik saldırılarda herhangi bir zarar oluşmadığı ve can kaybı yaşanmadığı bilgisi verildi. Ayrıca, Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırılarda Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait ekipmanlarda herhangi bir hasar olmadığını duyurdu.