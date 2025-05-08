Hindistan Ve Pakistan Hava Saldırıları Yapıyor

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK ARTMIŞ DURUMDA

Hindistan ve Pakistan arasındaki artan hava saldırıları, sivil kayıplarla birlikte yapılan diplomatik açıklamalar, ortamı daha da geriyor. Pakistan’daki eğitim kurumları, yaşanan gerginlik nedeniyle iki gün süreyle kapatıldı. Bu durum, piyasalara da olumsuz yansıyor; her iki ülkenin borsaları günü sert düşüşle kapatarak endişe verici bir tablo ortaya çıkardı. Hindistan, geçtiğimiz ay Keşmir’de turistlere yönelik düzenlenen saldırıya karşılık olarak salı gecesi Pakistan’a ait dokuz hedefi vurduğunu duyurdu. Pakistan ise Hindistan’ın iddialarını kısmen reddederek, bu saldırılara karşılık verme sözü verdi.

SALDIRILAR VE DİPLOMATİK AÇIKLAMALAR

Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, gerçekleştirilen saldırıların “barbarca bir terör saldırısına” yanıt olduğunu belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, “Operasyon Sindoor” adı altında düzenlenen hava saldırılarının, dinî alanları terörist eğitim kampları olarak kullanan gruplara hedeflendiğini savundu. Dışişleri Sekreteri Vikram Misri, Pakistan’ın Lahore bölgesindeki hava savunma sistemlerinin hedef alındığına dair iddiaları onaylamaktan kaçınırken, saldırıların yalnızca “terör hedeflerine” yönelik olduğunu ifade etti. Misri, ayrıca Pakistan’ı Sih toplumuna ait bir ibadethaneyi vurmakla suçladı.

Diğer yandan, Pakistan hükümeti, saldırıların ardından bazı bölgelerde eğitim kurumlarının iki gün süreyle kapatıldığını duyurdu. Karachi Havalimanı’ndaki tüm uçuşların gece yarısına kadar askıya alındığı bildirildi. İki ülke arasındaki gerginliğin piyasalara yansıdığı da gözlemleniyor. Hindistan ve Pakistan borsaları günü sert düşüşle kapatırken, Hindistan rupisi son üç yılın en büyük değer kaybı ile karşılaştı. Avrupa Birliği, her iki tarafa da itidal çağrısı yaparak, gerilimi tırmandırmaktan kaçınılması ve sivillerin korunması için uluslararası hukuka uygun davranılması gerektiğini dile getirdi. Hindistan, Pakistan’ın dünkü saldırıları sonucunda 16 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.