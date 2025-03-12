Hindistanlı Genç, En Kıllı Yüz Rekorunu Aldı

REKORUN KAZANILDIĞI GÜN

Hindistan’dan 18 yaşındaki Lalit Patidar, yüzünün %95’ini kaplayan kıllarla “en kıllı erkek yüzü” dalında Guinness Dünya Rekoru’nu elde etti. Lalit, nadir görülen “hipertrikoz” adı verilen genetik bir duruma sahip. Bu durum toplumda “kurt adam sendromu” olarak biliniyor ve milyarda bir kişide rastlanıyor. Guinness Dünya Rekorları verilerine göre, Orta Çağ’dan günümüze kadar belgelenmiş yalnızca 50 civarında vaka mevcut. Lalit’in yüzünde santimetre kare başına ortalama 202 kıl bulunuyor.

Çocukluk döneminde arkadaşlarının korkulu bakışlarıyla karşılaşan Lalit, artık durumunu kabullenmiş durumda. “Okulun ilk günü zor geçti çünkü diğer çocuklar benden korkuyordu, ama zamanla beni tanıdıklarında onlardan çok da farklı olmadığımı anladılar” diyor. Genç, 108.000’den fazla takipçiye sahip olduğu YouTube kanalında günlük yaşamını paylaşarak topluma farkındalık yaratmaya çalışıyor. Rekorunu Milano’da gerçekleştirilen “Lo Show dei Record” isimli programda resmileştiren Lalit, “Bu tanınmayı aldığım için çok mutluyum” ifadelerini kullanıyor.

TEDAVİ VE KABULLENME

Lalit’in durumunu yönetmek için tek çözüm kıllarını düzenli olarak kesmek. Ancak kalıcı bir çözüm üzerine öneriler alsa da, “Ben nasılsam öyle olmayı seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum” diyerek kendisini olduğu gibi kabul ettiğini ifade ediyor. Son dönemlerde Avrupa’da benzer vakalar da gözlemlenmiş durumda. 2023’ten itibaren bildirilen bir düzine vakanın, bilim insanlarının ilgisini çektiği belirtiliyor. Araştırmalar, özellikle bebeklerde görülen hipertrikozun, saç dökülmesi tedavisinde kullanılan minoksidil adlı maddeyle ilişkili olabileceğini öne sürüyor.