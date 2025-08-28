Hınıs Okulları İçin Temizlik Çalışmaları Yapılıyor

KAMUYA YARARLI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan kişilerin, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık çalışmaları sürüyor. Yükümlüler, okullarda temizlik, boya, tamirat ve tadilat yaparak hem cezalarını infaz ediyor hem de eğitim öğretime destek veriyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Hınıs, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde toplam 20 okulda temizlik, boya ve badana işleri gerçekleştirildi. Okullar açılana kadar diğer ilçe okullarında da bu çalışmalar devam edecek.

TOPLUMA DEĞER KATAN FAALİYETLER

Denetimli Serbestlik Müdürü Hatice Filiz, denetimli serbestliğin kuruluşunun 20 yılını geride bıraktığını belirtti. Filiz, “Geçen süreçte kararlılıkla devam ettiğimiz çalışmalarda birçok kişinin hayatına dokunarak hem kendilerine hem topluma değer katıyoruz. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı’nın desteği ile kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışıyoruz. Yükümlülerimizin kurumlarda çalışırken tamirat, tadilat, temizlik, ağaç dikimi gibi hizmetlerde bulunarak cezalarını çekmeleri toplumda olumlu sonuçlar doğurmaktadır.” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ GELİŞİYOR

Hatice Filiz, yükümlülerin sosyalleşmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişimi açısından bu çalışmaların önemine dikkat çekti. “Şu anda da bir okulumuzda eğitime destek vermekteyiz. Denetimli serbestlik, hayata yeni bir başlangıç, topluma güven ve kazanımın adıdır” diye ekledi.