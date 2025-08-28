Hınıs Okulları İçin Yardımcı Oluyorlar

HINIS’TA YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIĞI

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü olan yükümlüler, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte yükümlüler, okullarda temizlik, boya, tamirat ve tadilat işleri yaparak hem cezalarını infaz ediyor hem de eğitim öğretime destek sağlıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan faaliyetler kapsamında Hınıs, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde toplamda 20 okulda temizlik, boya ve badana işleri gerçekleştirildi. Okullar açılana kadar diğer ilçe okullarında bu çalışmaların devam etmesi planlanıyor. Denetimli Serbestlik Müdürü Hatice Filiz, denetimli serbestliğin kuruluşunun 20. yılını geride bıraktıklarını söyleyerek, “Geçen süreçte kararlılıkla devam ettiğimiz çalışmalarda birçok kişinin hayatına dokunarak hem kendilerine hem topluma değer katıyoruz. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının desteği ile kamu kurumlarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Yükümlülerimizin kurumlarda çalışırken tamirat, tadilat, temizlik, ağaç dikimi gibi hizmetlerde bulunarak cezalarını çekmeleri toplumda olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Kendilerinin de bireyselleşmesi yönünden, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi açısından katkı sağlıyoruz. Şu anda da bir okulumuzda eğitime destek vermekteyiz. Denetimli serbestlik, hayata yeni bir başlangıç, topluma vergimiz güven ve kazanımın adıdır” diye konuştu.

EĞİTİME DESTEK, TOPLUMA KATKI

Bu çalışmalar, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Yükümlüler, gerçekleştirdikleri projelerle hem kendilerine yeni beceriler kazandırıyor hem de toplumlarına katkı sağlıyor. Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına cevap vererek, okulları daha yaşanabilir hale getiriyorlar.