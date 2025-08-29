Hınıs’ta RAM Açılması Gerekiyor

BÖLGENİN ÖZEL EĞİTİM İHTİYAÇLARI

Hınıs Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin kurucusu ve sorumlu müdürü Yunus Demir, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için Hınıs’ta Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasının kritik bir gereklilik olduğunu belirtti. Hınıs, Karacoban, Tekman ve Karayazı ilçelerinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olarak faaliyet gösterdiklerini ifade eden Demir, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin Erzurum merkezdeki Palandöken Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gitmek zorunda kaldığını aktardı.

ULAŞIM SORUNLARI VE ZORLUKLAR

Demir, köylerin ilçe merkezlerine olan uzaklıkları dikkate alındığında, gidiş-dönüş mesafesinin 450-500 km’nin üzerinde olduğunu vurguladı. Engellilik durumları ve olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun maddi ve manevi açıdan büyük zorluklara yol açtığını belirtti. Bu sorun, başta engelli öğrenciler olmak üzere aileleri ve kurumları olumsuz etkiliyor. Ayrıca, özel eğitim hizmetlerinden yararlanması gereken bireylerin bu sebeplerle merkezlere ulaşamaması nedeniyle, kurumların yalnızca engelli vatandaşlarının üçte birine hizmet verebildiğinin altını çizdi.

Hınıs’ta açılması planlanan bir rehberlik ve araştırma merkezinin, söz konusu dört ilçeye hizmet vermesi durumunda yaşanan sorunların tamamen çözülmesi mümkün olacaktır. Demir, böyle bir merkezin Palandöken Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin iş yükünü de önemli oranda azaltacağına dikkat çekti. Sürecin hızla neticelenmesi için çaba gösteren herkese teşekkür eden Demir, bu konunun aciliyetine vurgu yaptı.