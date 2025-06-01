Hint Youtuber Khan, Türk kadınları hedef aldı

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Türkiye’yi ziyaret eden “Malik Swashbuckler” ismiyle bilinen Hint YouTuber Malik SD Khan, skandal bir duruma imza attı. İstanbul’da gezen Khan, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videolarında Türk kadınlara yönelik ağır hakaretlerde bulundu. “Türkiye’de bir Hint” başlığıyla yayınladığı içeriklerde Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’nda dolaşırken Türk kadınlara cinsellik içeren ifadeler kullandığı belirlendi.

SOCIAL MEDYA TEPKİLERİ

Hintçe bilen Türk sosyal medya kullanıcıları, Khan’ın bu skandal paylaşımlarını ortaya çıkardı. Bir Türk kadın rehberinin yanındayken Khan’ın Hintçe “Sizce bu kadına gece tecavüz etmeli miyim?” gibi çirkin bir soru sorduğu tespit edildi. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından Khan, Youtube ve Instagram hesaplarını kapattı.

Bu gelişmelerin ardından Malik SD Khan, İstanbul’da gözaltına alındı. Türkiye’de yarattığı bu skandal, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Khan’ın kişisel ifadeleri ve bu durum, onun YouTube kariyerine büyük bir darbe indirmiş oldu.