Hipertansiyon Eşler Arasında Yaygınlaşıyor

YÜKSEK TANSİYON ÇİFTLER ARASINDAKİ RİSKLERİ ARTIRIYOR

Amerikan Kalp Derneği’nin dergisi Journal of the American Heart Association’da yayınlanan çalışmaya göre, eşlerden birinin yüksek tansiyon sorunu yaşaması durumunda diğer partnerde de benzer bir sıkıntının görülme olasılığı oldukça yüksek. Çalışmanın detaylarını aktaran Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, ortak yaşamların ortak riskleri beraberinde getirmesinin oldukça beklenilir bir durum olduğuna dikkat çekerek, bu risklerin yaşam tarzı değişiklikleri ile avantaja dönüştürülebileceğini vurguladı.

ÇİFTLER ARASINDA HİPERTANSİYONUN ARTAN RİSKİ

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, araştırmada yer alan verilerin analizine dair bilgi verdi ve şu ifadeleri kullandı: “ABD, İngiltere, Çin ve Hindistan’da toplam 67 bine yakın bireyin katıldığı bu geniş kapsamlı çalışma, hipertansiyonun bireysel değil, çift olarak ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.” Ayrıca, araştırma, eşlerden birinin hipertansiyona sahip olması durumunda diğerinin de bu hastalığa yakalanma riskinin arttığını gösteriyor. Örneğin, Çin’de eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde bu riskin yüzde 26 daha fazla olduğu belirlenmiş.

KÜLTÜREL ETKENLERİN ROLÜ

Çalışmanın sonuçlarında kültürel farklılıkların da önemli rol oynadığını dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, “Kolektivist toplumlarda, örneğin Çin ve Hindistan’da, çiftlerin birbirine etkisi daha fazla görülüyor. Ancak ABD ve İngiltere gibi bireyci toplumlarda bu etki zayıf kalabiliyor” dedi.

Ortak yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin çiftler arasındaki benzerlikleri artırdığını belirten Doç. Dr. Yılmaz, “Çiftler, sadece evi değil, alışkanlıkları, beslenme biçimlerini, stres kaynaklarını ve uyku düzenlerini de paylaşıyor. Bu durum, yaşam tarzına bağlı hastalıklarda benzerliklere zemin hazırlıyor.” dedi. Ayrıca, beslenme tarzı, egzersiz alışkanlıkları gibi davranışların çiftler arasında genellikle örtüştüğünü de ekledi.

DUYGUSAL STRESİN ETKİLERİ

Paylaşılan duygusal yüklerin de tansiyonu doğrudan etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, “Bir eşin stres seviyesinin diğerini de etkileyebileceği ’empatik stres’ olarak tanımlanan bir durum meydana gelebiliyor. Maddi sorunlar ve çocuklarla ilgili endişeler gibi ortak stres kaynakları, çiftlerin tansiyonunu artırabiliyor” şeklinde konuştu.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Eşlerin genetik olarak akraba olmadığından hipertansiyonun çiftler arasında benzerlik göstermesinin, genetikten ziyade çevresel ve davranışsal faktörlere dayandığını belirten Doç. Dr. Yılmaz, bazı toplumlarda akraba evliliğinin genetik etkileri artırabileceğini de kaydetti. Ayrıca, çevresel faktörlerin, hava kalitesi, gürültü, yerleşim yeri gibi değişkenlerle birlikte ortaklaşması, ortak sağlığı doğrudan etkilediğini vurguladı.

ÖNERİLER VE TEDBİRLER

Kalp hastalıkları, inme ve yaşam kalitesinde düşüş gibi ciddi riskler taşıyan yüksek tansiyon konusunda çiftlerin ortak programlarla başarılı sonuçlar alabileceğini aktaran Doç. Dr. Yılmaz, “Ortak egzersiz planları, sağlıklı beslenme ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi büyük.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yılmaz, çiftlere şu tavsiyelerde bulundu: “Birlikte egzersiz yapmaya özen gösterin, sağlıklı beslenin, tuzu azaltın, zararlı alışkanlıklardan kaçının, stresle başa çıkmanın yollarını birlikte bulun ve düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Unutmayın, hipertansiyonu paylaşmak zorunda değilsiniz, ama sağlıklı bir yaşamı bir arada sürdürebilirsiniz.”