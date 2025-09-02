Hiranur, Arkadaşının Silahından Vefat Etti

OLAYIN DETAYLARI

Mersin’in Toroslar ilçesinde, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, 19 yaşındaki erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, 31 Ağustos gecesi Toroslar ilçesinin Akbelen Mahallesi’nde gerçekleşti. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Hiranur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ VE ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

H.A.Ş., hastaneye götürülmeden önceki ilk ifadesinde Hiranur’un tabancayı kendi kafasına dayayıp ateş ettiğini iddia etti. Ancak, polis çelişkili ifadeler veren şüpheli ile arkadaşları N.Ç. ve M.Z.’yi gözaltına alarak araştırmayı derinleştirdi. H.A.Ş., olaydan sonra ikinci ifadesinde, şakalaşmak amacıyla tabancayı Hiranur’un alnına dayadığını ve silahın boş olduğunu düşündüğü için tetiğe bastığını belirtti. İlginç bir şekilde, olay sonrası genç kızı hemen hastaneye götürmediklerini, önce Yenişehir ilçesindeki bir yere bırakmayı tercih ettiklerini ifade etti. Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde kan izlerine rastladı.

AYGAR’IN DEFNEDİLMESİ VE TEPKİLER

İlk otopsi işlemlerinin ardından Aygar, ailesine teslim edildi ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın hemen ardından, Hiranur’un yakınları ve çok sayıda vatandaş, cinayet şüphelisinin Toroslar ilçesindeki evinin önünde toplandı. Kalabalık, sloganlar atarak tepkilerini gösterdi ancak polis ekiplerinin uyarıları sonrası olaysız bir şekilde dağıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Hiranur’un yakın zamanda yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. 16 yaşındaki genç kızın, paylaşımlarında “Niye aramıyor diye düşünürken son telefon konuşmamızı hatırladım / Benim için ölürsen senin için çabalarım / Benim için çabalarsan senin için ölürüm” ifadelerine yer verdiği görülüyor. Bu ifadeler, genç kızın yaşadığı karmaşık duyguları ve ilişkisini gözler önüne seriyor.