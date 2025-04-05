Hırsız, Boş Daireden Değerli Eşyaları Çaldı. Güvenlik Kameraları Şüphelileri Tespit Etti. Polis Ekipleri Failleri Yakaladı. Mohamad O. Tutuklandı, Abdullah H. Serbest Bırakıldı

İNEGÖL’DE HIRSIZLIK OLAYLARI: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı. İlk olay Kemalpaşa Mahallesi’nde 27 Mart’ta gerçekleşti. Şüpheli, bir apartmanın 1. katındaki daireye girerek 40 bin TL ve altın yüzük çaldı.

ÜST KATTAN HALATLA İNEREK HIRSIZLIK YAPTI

6 gün sonra Yenişehir Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanda ikinci hırsızlık gerçekleşti. Şüpheli, boş olan 5. kattaki daireye girerek yanında getirdiği halatı balkon demirlerine bağladı. Bayram tatili için şehir dışında olan ailenin 4. kattaki dairesine halatla inen şüpheli, balkon kapısını kırarak içeri girdi ve 10 bin TL çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Güvenlik kameraları, şüphelinin hırsızlık yaptığı sokaklara kamyonetle geldiğini, boş bir arsada kıyafet değiştirdiğini ve koşarak kaçtığını görüntüledi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek Suriye uyruklu Mohamad O. (48) ile damadı Abdullah H.’yi (26) tespit etti.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Yapılan baskınla yakalanan şüphelilerden Mohamad O. tutuklanırken, Abdullah H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.