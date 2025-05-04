Hırsız Eski Kıyafet Bırakıp Kaçtı

PİŞKİN HIRSIZ YENİ KİYAFETLERİ GİYİP KAÇTI

Elazığ’da bir erkek giyim mağazasına müşteri gibi giren bir kişi, yeni kıyafet giydiği sırada eski kıyafetlerini mağazada bırakarak kayıplara karıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu şahsın aynı yöntemle daha önceden 13 farklı işletmeyi de dolandırdığı belirlendi. Hırsız, en son girdiği erkek giyim mağazasından çıkarken sigara içiyormuş gibi rahat bir şekilde ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.

MAĞAZA SAHİBİ DURUMU POLİSE HABER VERDİ

Olay, Gazi Caddesi’ndeki bir giyim mağazasının ikinci şubesinde yaşandı. İşletme sahibi Ömer Tan, şüphelinin yeni kıyafetler giydikten sonra “Parayı hesabınıza attım, birazdan gelir” diyerek dikkat çekmeye çalıştığını, ardından ise hiçbir ödeme yapmadan mağazadan uzaklaştığını ifade etti. Tan, durumu hemen polise bildirerek, aynı şahsın daha önce 13 işletmeyi benzer bir yöntemle dolandırdığını öğrendiğini de ekledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hırsızın mağazaya girişi, kasada ödeme yapmaya çalıştığı anlar ve çıktığı sıradaki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu kayıtlarda, şahsın mağazaya girişte ve çıkışta farklı kıyafetler giydiği görüldü. Tan, diğer esnafları uyaran bir açıklama yaparak, “Parası olmadığını söyleseydi biz yardımcı olurduk ama böyle davranarak esnafların güvenini zedeliyorlar” dedi. Tan, yaşanan olayın ardından şikayette bulunarak, Elazığ bölgesindeki esnafların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.