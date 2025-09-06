Haberler

Hırsız Kadınla Mücadele Etti, Yakalandı

HIRSIZLA KARŞI KARŞIYA GELEN GENÇ KADIN

Kosta Rika’da bir dükkana giren hırsız, iş yeri sahibi olan genç kadınla karşılaşma yaşadı. Hırsızla kadın arasında arbede meydana geldi. Yere düşen kadının, hırsızı etkisiz hale getirmek için gösterdiği çaba güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadın, dakikalarca süren boğuşma sırasında hırsızı bırakmadı.

ÇEVREDEKİLER DE OMEYE KATILDI

Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelerek boğuşmaya müdahale etti ve hırsızı etkisiz hale getirdi. Bu esnada dükkana çağrılan polis ekipleri, olayın şüphelisini gözaltına aldı. Olayın ardından genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

