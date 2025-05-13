Hırsızı Suçüstü Yakalayan Esnaf

OLAYIN DETAYLARI

Arnavutköy’de bir esnaf, aracını çalmak isteyen bir hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın yakalanış anı ve polislere teslim edilme süreci güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın yaşandığı araç, daha önce de çalındıktan sonra bulunarak esnafa geri verilmişti.

ESNAFIN TANIK OLDUĞU AN

Gökhan Koçak isimli esnaf, çalınmış ve daha sonra kendisine iade edilen aracını işyeri önüne park etti. Kısa bir süreliğine malzeme almak için içeri girdi. Esnaf, işyerinde bulunduğu esnada aracında yabancı birinin olduğunu fark edince hemen dışarı koşarak hırsızın yanına gitti. Aracını çalınma aşamasında fark eden Koçak, hırsızı yakalayarak polis ekiplerine teslim etmeyi başardı.

HIRSIZIN SUÇ KAYITLARI

Hırsızın yakalanma anı ve polise teslim edilmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gökhan Koçak, hırsızın cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinden özür dilediğini belirtti. polis ekipleri, hırsızın üzerini aradığında sahte kimlik, telefonlar ve sahte paralar bulundu. Hırsızın toplamda 20’ye yakın suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Koçak, “Burada hırsızlarla mücadele etmekten bıktık. Yakalananlar bizden önce geri salınıyor. Savcı ve hakimlerden yardım istiyoruz” şeklinde duygularını dile getirdi.