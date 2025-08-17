Hırsızın Isırdığı N.U. Amputasyondan Kurtuldu

ENFEKSİYON YÜZÜNDEN KOL AMPUTASYONDAN KURTULDU

Dükkanına giren hırsızlardan birinin elini ısırmasıyla enfeksiyon kaparak tedavi sürecine giren 60 yaşındaki N.U., yaklaşık 90 saat süren hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde kolunu kaybetmekten kurtardı. İnsan ısırığına bağlı bu hastalık durumu, tıp literatürüne girmeye hazırlanıyor. Enfeksiyon nedeniyle 15 gün hastanede tedavi gören N.U., toplamda yaklaşık 3,5 aylık hiperbarik oksijen tedavisi ve fizyoterapi ile sakat kalmaktan son anda kurtuldu. Dr. Yavuz Aslan, “Bizim için de ilk oldu, insan ısırığının ne kadar şiddetli tablolara yol açabileceğini görmüş olduk” diyerek durumu özetledi.

İKİ HIRSIZLA YAŞANAN OLAY

Üsküdar’da dükkan işleten N.U., 1,5 yıl önce yaşanan bir arbede sırasında dükkanına giren hırsızlardan biri tarafından ısırıldı. İki hırsızdan biri kaçarken, N.U. diğerini yakaladı; ancak bu kişi N.U.’nun sol elini ısırarak kaçtı. Olay sonrası N.U. hastaneye kaldırıldı ve acil serviste gerekli müdahaleler yapılarak taburcu edildi. Ancak ertesi gün titreme ve ateş belirtileriyle tekrar hastaneye gitmek zorunda kaldı ve burada 15 gün boyunca yoğun enfeksiyon tedavisi gördü.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ İLE KURTULUŞ

N.U.’nun kolu hızlı bir şekilde enfekte oldu ve hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümünün müdahalesiyle hiperbarik oksijen tedavisine alındı. Dr. Yavuz Aslan, hastanın sol elinde “büyük bir iskemik, nekrotik zeminli, yani kanlanması bozulmuş” bir yara bulunduğunu belirtti. Enfeksiyon tedavisi için günde bir seans şeklinde hiperbarik oksijen tedavisi planlandı ve yaklaşık 1,5-2 aylık süreçte yarası tamamen iyileşerek el fonksiyonlarını kullanabilir hale geldi.

İLK DEFA GÖRÜLEN BİR VAKA

Uzman Doktor Aslan, insan ısırığına dair tedavi ettikleri ilk vaka olduğunu belirterek, bu durumun kendilerini de şaşırttığını ifade etti. İnsan ağız florasında bulunan bakterilerin cilt altına girdiğinde ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini anlatan Aslan, “Hiperbarik oksijen tedavisi bunun için çok önemli” dedi. N.U.’nun hayatını kurtaran tedavi süreci ardından vaka, tıp dünyasında literatüre geçmek için hazırlık aşamasına girdi.

HASTA DENEYİMİ

N.U., olaydan sonra hırsızların hala yakalanmadığını ve dükkanının ikinci kez soyulduğunu anlattı. Yaşadığı durumu ifade eden N.U., yaşadığı korku dolu anları şu cümlelerle paylaştı: “Hırsızları yakaladım, biri elimi ısırdı. Bunun sonucunda kolumda güç kaybı oldu ve acı yüzünden ambulans çağırdım. Hastanede 15 gün tedavi gördüm.” 60 yaşındaki N.U., böyle bir olayın bu kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini ilk kez öğrendiğini belirtti.