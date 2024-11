Hırsızlar At Arabasıyla Demir Kapıyı Çaldı!

GAZETECİLİK OLAYININ KAMERAYA YANSIMASI

Hatay’da at arabası kullanan hırsızların, galericiler sitesine ait demir kapıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Gece saatlerinde at arabasıyla gelen hırsızlar, sitenin demir kapısını hedef aldı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen vatandaşlar, güvenlik kameralarını izleyerek kapının at arabasıyla hırsızlar tarafından çalındığını fark etti. Hırsızların demir kapıyı çaldığı anlar, anbean kameraya kaydedildi.

BÖLGEDEKİ HIRSIZLIK OLAYLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bölgedeki hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, “Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen günde kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım” dedi. Demir, yaşanan bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.