Hırsızlar, Düğün İçin Biriktirilmiş Altınları Çaldı

HIRSIZLIK OLAYI BAYRAM ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİ

İhlas Haber Ajansı muhabiri Davut Has, bayram öncesinde bir haber yapmak için gittiği adreste düğün eşyalarını almak için biriktirdiği toplam 220 bin Türk liralık altınların bulunduğu çantasının hırsızlar tarafından çalınmasına maruz kaldı. Dört hırsızın organize bir şekilde gerçekleştirdiği bu hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 4 Haziran tarihinde Fatih Zeyrek Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İHA muhabiri Davut Has, kurban haberi için bir satış noktasına gitmişti.

ARAÇTA ÇANTAYI HEDEF ALDILAR

Araç sürücüsü Hüseyin Avni Eyigör, satış noktasında haber çalışması yapıldığı esnada kapıları kilitleyip camları kapattıktan sonra araçtan aşağı indi. Bu esnada hırsızlar, araç çevresinde dolaşarak tanıdık bir şekilde keşif yaptı ve içinde altın olan çantayı fark etti. Hırsızların araç kapılarını ve camlarını zorladıkları anlar güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Davut Has, çantasının çalındığını fark ettiğinde durumu detaylı bir şekilde anlattı. Muhabir, “4 Haziran Çarşamba günü Fatih Zeyrek Caddesine haber yapmaya gittik. Oraya tek başıma giderek haber çalışması gerçekleştirdim. Bir süre sonra haberi tamamlayıp araca bindim. Otogara gittiğimizde, çantanın arabada olmadığını fark ettim. Şoföre sorduğumda o da çantanın kaybolduğunu söyledi. Hemen güvenlik kameralarına baktığımızda çantanın çalındığını anladık” dedi.

ALTINLAR DÜĞÜN EŞYASINIZ İÇİN BİRİKİYORDU

Çalınan altınların düğün eşyalarını almak için biriktirildiğini belirten Davut Has, gün içinde altınları bozdurup nakde çevirme niyetinde olduğunu ifade etti. “4 hırsız şüphelisi var bunlardan üçü kadın, biri erkek. Kadınlardan biri, şoför arkadaşa oyalayıcı konuşma yapıyor. Diğer kadınlar ve erkek, aracın etrafında dolaşarak çantayı keşfediyor. O çantada benim düğün eşyalarımı almak için biriktirdiğim altınlar vardı. Toplam değeri 220 bin liraydı” şeklinde konuştu.

OLAY ANINDA KULLANILAN YALANLAR

Has, olay anını detaylandırarak, “Kadın hırsız, şoförü oyaladıktan sonra diğeri ise gözlüğümüz yere düştü diyerek yardım istemekteydi. Bu şekilde bizim şoför aracın kapılarını açtı. Hızla kapının açılmasını fırsat bilen bir kadın, çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın hırsızlık olduğunun farkına dahi varmadı” dedi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN YANSILAR

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, dört hırsızın aracın etrafında hareket ettiği ve kapıları zorladıkları gözlemleniyor. Kadın hırsızın şoförle konuşarak dikkatini dağıttığı kısımlar da görüntülerde mevcut. Şoför, “Gözlüğümüz yere düştü, yerden alır mısınız?” diyerek kapıyı açtırdığı an, hırsızların planını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışmalara devam ettiği bilgisi edinildi.