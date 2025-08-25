Hırsızlar Yeni Ayakkabıları Çaldı, Sevinçle Oynadı

HIRSIZLARIN SEVİNCİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’da, bir apartmana giren hırsızlar, çaldıkları ayakkabıların yeni olduğunu görünce sevinç içinde dans etti. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kimlikleri tespit edilemeyen iki şüpheli, hırsızlık amacıyla bir binaya girdi. Apartman içinde dolaşan hırsızlar, bir dairenin kapısının önünde bulunan ayakkabıları çaldı.

SEVİNÇTEN DANS ETTİLER

Hırsızlar, çaldıkları ayakkabılardan bir çiftinin yeni olduğunu görünce sevinçten dans etti. Hemen ardından çaldıkları ayakkabıları alıp oradan uzaklaştılar. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına net bir şekilde yansıdı.