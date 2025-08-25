Haberler

Hırsızlar Yeni Ayakkabıları Çaldı, Sevinçle Oynadı

HIRSIZLARIN SEVİNCİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’da, bir apartmana giren hırsızlar, çaldıkları ayakkabıların yeni olduğunu görünce sevinç içinde dans etti. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kimlikleri tespit edilemeyen iki şüpheli, hırsızlık amacıyla bir binaya girdi. Apartman içinde dolaşan hırsızlar, bir dairenin kapısının önünde bulunan ayakkabıları çaldı.

SEVİNÇTEN DANS ETTİLER

Hırsızlar, çaldıkları ayakkabılardan bir çiftinin yeni olduğunu görünce sevinçten dans etti. Hemen ardından çaldıkları ayakkabıları alıp oradan uzaklaştılar. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına net bir şekilde yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla tanıştı ve çevre bilinci ile orman sevgisi konusunda eğitim aldı.
Haberler

Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

Sultangazi'de virajda devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından dökülen mazot yüzünden cadde trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.