Hırsızlık hükümlüsü hastanede yakalandı

FİRARİ HIRSIZLIĞIN DURDURULMASI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yakalanan bir firari hırsızlık hükümlüsü, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü esnada polisi iterek kaçmaya çalıştı. Bu sırada bacağından vurularak durduruldu. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki D.B’yi yakayı ele geçirerek gözaltına aldı.

HASTANE YOLUNDAKİ KAÇIŞ GİRİŞİMİ

Adliyedeki işlemleri tamamlanan D.B, cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu almak amacıyla Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü. Kelepçeli olarak polis aracından indirildiği sırada, yanındaki memuru iterek kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin “Dur” ihtarına ve uyarı atışlarına rağmen kaçışını sürdüren D.B, hastanenin yanındaki fındık bahçesine girdi. Burada, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

POLİS TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerinde, polis ekipleri tarafından D.B’nin bacağına tampon uygulandı ve daha sonra ilk müdahalesi Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Hükümlü, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.