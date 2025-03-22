Hırsızlık İçin Gelen Şüpheliler Yakalandı

APARTMANA GİREN HIRSIZ KADINLAR YAKALANDI

Adana’nın Kozan ilçesinde, başka bir ilden hırsızlık amacıyla geldiği iddia edilen ve birçok suç kaydı bulunan iki şüpheli kadın, vatandaşların dikkati ve polisin hızlı müdahalesi ile tutuklandı. Olayın detaylarına göre, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Şevkipaşa Sokak’ta, çevreyi gözlemleyen kadınlar, bir apartmana girdikleri sırada dikkate çekti.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE HABER VERDİ

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Kısa süre içinde bölgeye gelen polis ekipleri, iki şüpheli kadını yakalamayı başardı. Yapılan incelemelerde, kadınların Kozan’a hırsızlık amacıyla geldiği anlaşıldı. Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunan iki kadın, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından mahkemeye çıkarılan şüpheliler M.Ç. ve N.Y., mahkeme kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, bu tür durumlarda anında bilgi veren vatandaşlara teşekkür ederken, benzer olaylar karşısında 112 Acil Komuta Merkezi’ne haber verilmesini öneriyor.