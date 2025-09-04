Hırsızlık Olayı Ereğli’de Gerçekleşti

HIRSIZLIK OLAYI YAŞANDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezindeki tekstil mağazasını hedef alan bir hırsızlık olayı meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.E. isimli şahıs, mağazadan Galatasaray logolu nevresim takımını çalarak hızla olay yerinden ayrıldı.

HIZLI MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu esnada çevrede bulunan esnaflar, hırsızlık anını görüntüleyerek mağaza önündeki iş yeri sahibine durumu bildirdi. Hemen ardından, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, hırsızlık şüphelisi H.E. yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili süreç ise devam etmekte ve polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.