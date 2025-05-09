Hırsızlık Olayı, Talihsiz Bir Durum

Sivas’ın Divriği ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler, demir kapıyı aşamayınca köy evinin duvarını delerek içeri girdi. Evden yaklaşık 500 bin TL değerinde el dokuması halı, kilim ve köy yastıkları çalındı. Edinilen bilgilere göre, Kamil Çatal’a ait köy evinden biri duvar halısı olmak üzere dört el dokuması halı, bir el dokuması kilim ve 15 adet köy yastığı kayıplara karıştı. Olay, Ankara’da yaşayan Mikail Çatal’ın köydeki komşularından aldığı bildirimle ortaya çıktı. Evinin kapısıyla duvarının kırılmış olduğunu gören Mikail Çatal, durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde detaylı parmak izi ve inceleme çalışmaları yürüttü. Ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi Kamil Çatal ile oğlu Mikail Çatal’dan ifadeler alındı. Çalınan eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirlendi.

MADDİ DEĞERDEN DAHA FAZLASI

Mikail Çatal, çalınan eşyaların maddi değerinin yanı sıra manevi değer taşıdığını ifade ederek, “Bu halılar annemin yıllar önce dokuduğu, bizim geçmişimizi ve hatıralarımızı barındıran emek ürünleriydi. Parayla ölçülmeyecek kadar kıymetliydi” dedi.

GÜVENLİKSİZLİK SORUNU

Çatal, köyde güvenlik kameralarının ve aydınlatmanın yetersiz olmasından şikayet etti. “Köyümüz artık terk edilmiş bir yer değil ama kamerasız, ışıksız, sahipsiz bırakıldık. İnsan kendi evinde bile güvende değil. Bu olayın bir benzerinin yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayına dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı. El dokuması ürünlerin izini sürmek amacıyla çevredeki halı alım-satımı yapan iş yerleri ve ikinci el pazarları dikkatle inceleniyor.