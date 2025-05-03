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Hırsızlık Suçundan 16 Yıl Ceza

HIRSIZLIK SUÇUNDAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İzmir’de, hırsızlık suçu nedeniyle 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi. Elde edilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda B.Ç. isimli şahıs durduruldu.

ŞÜPHELİNİN CEZASI BELLİ OLDU

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 16 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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