Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Bulunan E.Ü

HIRSIZLIK SUÇLUSU YAKALANDI

Çanakkale’de hırsızlık suçundan toplamda 20 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, İstanbul’da kız arkadaşının evinde yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun bir şekilde aranan E.Ü., İstanbul’un Kartal ilçesinde tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ü.’nün kız arkadaşının evinde olduğuna dair bilgi aldı. Bu bilgi üzerine düzenlenen operasyonla E.Ü. gözaltına alındı. Hırsızlıkla ilgili cezası bulunan şahıs, emniyet ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.