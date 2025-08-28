Haberler

Hırsızlık Suçundan Kadın Yakalandı

KADIN HIRSIZ YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kadını ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, il genelinde asayiş olaylarını önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

M.Ö. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu çalışmalara sonuç olarak, ‘hırsızlık’ suçundan toplam 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı. M.Ö., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada; “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek” ifadesini kullandı.

