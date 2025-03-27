Hırsızlık Şüphelileri Nazilli’de Yakalandı

Nazilli’de Oto Hırsızlığı Olayı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki ilde oto hırsızlığı yapan şüphelileri başarılı bir operasyonla yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Yıldıztepe Mahallesi’ndeki bir otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, ilk adım olarak çalınan aracın bulunduğu yerin çevresindeki yaklaşık 60 saatlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kamera İncelemeleri ve Takip

Yapılan araştırmalar sonucunda, aracın 20 Mart’ta Nazilli’den Beydağ-Ödemiş yolu üzerinden plakaları sökülmüş halde çıktığı belirlendi. Şüphelilerin Manisa’nın Akhisar ilçesine gittiği ve burada başka bir aracı çaldıkları saptandı. Bu çalıntı araçlarla tekrar Nazilli’ye döndükleri anlaşıldı. Ayrıca, 24 Mart tarihinde Yeşilyurt Mahallesi’nde, Akhisar’daki çalıntı araç ile H.Y. isimli yaşlı bir kişiye ait bir koyunu aldıkları fakat parasını ödemeden yaşlı şahsı araçtan indirip kaçtıkları öğrenildi. Aldıkları koyunu ise tanımadıkları bir kişiye sattıkları bildirildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu bu olayları gerçekleştiren şahısların Ş.D. ve F.K. olduğu belirlendi ve her iki şahıs Yıldıztepe Mahallesi’nde yakalandı. Çalınan aracın arka bagajında bulunan inşaat demirlerinin, İsabeyli bölgesindeki bir inşaattan çalındığı tespit edildi. F.K. isimli şahsın “Kilitlenmek Sureti ile Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranma kaydının olduğu, ayrıca 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri tamamlanarak Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi.