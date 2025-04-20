Haberler

Hırsızlık Şüphelisi Ümit Gündeş

HAKSIZ TEMİN VAR

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir mağazanın önünde bırakılan valiz, dükkânın önüne gelen bir şüpheli kişi tarafından çalındı. Aynı şüpheli, aynı gün içerisinde bölgedeki bir markete giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra herhangi bir ödeme gerçekleştirmeden kaçtı.

POLİS ARAŞTIRMA YAPIYOR

Hırsızlık olaylarının sayısındaki artış üzerine bölgede çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerden yola çıkarak, şüphelinin daha önce hırsızlık suçlarından sabıka kaydı bulunan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu belirledi. Ancak polis, hırsızlık mağduru olan dükkan ve market sahipleri tarafından herhangi bir şikâyet yapılmadığı için işlem başlatmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadınlar Flag Futbol Şampiyonası İzmir’de

İzmir'de, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 36 takımın katılımıyla düzenlenen Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, final aşamasıyla sona eriyor.
Haberler

Bolu’ya gelen ünlüler çok beğendi

Bolu'daki etkinlikte konuşan ünlü oyuncular, bölgenin doğal güzelliklerine ve turizm fırsatlarına vurgu yaptı; Güven Kıraç, insanların bu güzellikleri göremeden yaşamını yitirmesine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.