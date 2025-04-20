Hırsızlık Şüphelisi Ümit Gündeş

HAKSIZ TEMİN VAR

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir mağazanın önünde bırakılan valiz, dükkânın önüne gelen bir şüpheli kişi tarafından çalındı. Aynı şüpheli, aynı gün içerisinde bölgedeki bir markete giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra herhangi bir ödeme gerçekleştirmeden kaçtı.

POLİS ARAŞTIRMA YAPIYOR

Hırsızlık olaylarının sayısındaki artış üzerine bölgede çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerden yola çıkarak, şüphelinin daha önce hırsızlık suçlarından sabıka kaydı bulunan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu belirledi. Ancak polis, hırsızlık mağduru olan dükkan ve market sahipleri tarafından herhangi bir şikâyet yapılmadığı için işlem başlatmadı.