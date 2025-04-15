Haberler

Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, Tutuklandı

HIRSIZLIK ZANLISI YAKALANDI

Bingöl’de bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, bir vatandaşa 22 bin 500 lira maddi zarar veren hırsızlık olayıyla bağlantılı olarak şüpheli şahıs ele geçirildi.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI

Zanlının emniyetteki işlemleri sonrasında, adliyeye sevk edilerek mahkeme önüne çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’daki KOCAV Programında Cemiloğlu Konuştu

Kırım Tatarları lideri Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, İstanbul'daki bir etkinlikte Kırım, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türk dünyası üzerine düşüncelerini paylaştı.
Haberler

Aston Villa PSG 2-1 Devam Ediyor

Aston Villa ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçının güncel skoru ve maç detayları merak ediliyor. Canlı anlatım ve goller takip edilebiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.