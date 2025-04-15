Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, Tutuklandı

HIRSIZLIK ZANLISI YAKALANDI

Bingöl’de bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, bir vatandaşa 22 bin 500 lira maddi zarar veren hırsızlık olayıyla bağlantılı olarak şüpheli şahıs ele geçirildi.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI

Zanlının emniyetteki işlemleri sonrasında, adliyeye sevk edilerek mahkeme önüne çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.