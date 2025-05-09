Hırsızlık Şüphesiyle Yakalanan G.G

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Kütahya’da hırsızlık iddiasıyla ilgili bir şüpheli, kovalamaca sonucunda bir binanın çatısında yakalanıyor. Dumlupınar Üniversitesi’nin otoparkında Asayiş ekipleri, park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan G.G. (19) isimli şahsı fark etti. Güvenlik görevlilerini gören şüpheli, hızla kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI

Şahıs, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesi’ndeki marangoz atölyesinin çatısına kadar kaçabilirken, orada yakalanıyor. Olay yerine gelen itfaiye merdiveniyle aşağıya indirilen zanlının üst aramasında, araçlardan çaldığı belirtilen çeşitli malzemeler ele geçiriliyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin farklı tarihlerde çeşitli araçlardan hırsızlık yaptığı tespit ediliyor. Çalınan malzemelerin tamamı bulunarak, sahiplerine teslim ediliyor. Gözaltına alınan G.G. (19) isimli şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere sevk ediliyor.