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Hırsızlık Ve Uyuşturucudan Arananlar Yakalandı

HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Gaziantep’te, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ortak çalışmasıyla aranan şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

OPERSYON BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık ve uyuşturucu ile uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından 10 ile 11 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.İ., E.Y. ve R.R. isimli şahıslar, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde gizlenmekte oldukları yerlerde yakalandı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Yakalanan şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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