Hırsızlık Yapan O.Ç. Yakalandı

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, polis ekipleri 42 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kimliğini O.Ç. (32) olarak belirledi. Hırsızlık olayının ardından başlatılan operasyon neticesinde O.Ç. yakalandı ve tutuklandı.

OLAYIN ARAŞTIRMASI HIZLA DEVAM ETTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, hırsızlık olayıyla ilgili olarak derhal çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde toplamda 42 ayrı güvenlik kamerası gözden geçirildi. Ekipler, bu kameralar üzerinden şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra, adresini belirleyerek operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, O.Ç.’nin iş yerinden çaldığı malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı. Bu operasyon, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.