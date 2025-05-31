Hırsızlıkla 20 Milyon TL Kazandı

İNSANLARI ŞAŞKINLIĞA UĞRATAN HIRSIZLIK FAALİYETİ

Denizli’de, son hırsızlık vakası ile birlikte Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi’nin dikkatini çeken bir şahıs, kiralık araçlar kullanarak 7 ay içerisinde toplamda 140 hırsızlık gerçekleştirdi. Bu olaylardan elde ettiği haksız kazanç ise 20 milyon TL olarak belirlendi. Özellikle Eylül ayında kapatılan bir fabrika binasında faaliyet gösteren şüpheli, fabrika içerisine her gün işe gider gibi gitti. Fabrikadan ne bulursa çaldı.

GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Denizli’nin Tavas İlçesinde yaşanan bu hırsızlık olayı üzerine JASAT ekipleri şüpheli Şükrü A.’yı mercek altına aldı. Cankurtaran Mahallesinde bir evde gerçekleştirdiği son hırsızlık ile dikkat çeken şahsın, dedektifleri şaşkına çeviren bir geçmişe sahip olduğu belirlendi. İlgili ekipler, Şükrü A.’nın Eylül 2024’ten Mart 2025’e kadar 7 ay içerisinde toplamda 140 hırsızlık olayı işlediğini tespit etti. Fabrika yetkilileri, yaptıkları kontrol sırasında karşılaştıkları bomboş bina ile oldukça şaşırdı.

KİRALIK ARAÇLARLA HAREKET ETTİ

Şükrü A.’nın hırsızlıklarını kiraladığı araçlarla gerçekleştirdiği belirlendi. 7 ay boyunca sürdürdüğü bu hırsızlık faaliyetlerinden 20 milyon TL’lik haksız kazanç sağlaması, durumu daha da ciddi hale getirdi. JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Şükrü A., süreç tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Şükrü A.’nın daha önce de hırsızlık ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi çeşitli suçlardan 8 adet sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.