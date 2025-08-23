Hırsızlıkta Gözaltı: D.A. Ve V.A

HIRSIZLIK OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Ali AKSOYER/İSTANBUL’da, Bahçelievler’de kılık değiştirerek müşteri gibi gittiği kuyumcuda ziynet eşyalarına bakıyormuş gibi yaparak 160 bin liralık hırsızlık gerçekleştiren şüpheli D.A. (28) ve ona yardım eden V.A. (39) gözaltına alındı. D.A.’nın daha önce 32 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 21 Haziran’da Şirinevler Mahallesi, Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. adına kayıtlı kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli, ziynet eşyalarını incelemeye başladı. Kılık değiştirerek iş yerine geldiği belirlenen kadın, bir süre altın ürünleri inceledikten sonra kuyumcudan ayrıldı. Kısa bir süre sonra, ziynet eşyalarında eksiklik olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polis merkezine bildirdi. Yapılan incelemelerde 160 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE OPERASYON

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Kadının altın ziynet eşyalarına bakarken el çabukluğu ile bazılarını çaldığı görüldü. Kamera görüntüleri üzerinden yapılan takip neticesinde hırsızın kimliği tespit edildi. Bunun ardından düzenlenen operasyonla D.A. ve ona yardım eden V.A. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından D.A.’nın daha önce 32, V.A.’nın ise 10 suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. D.A. ev hapsi cezası alırken, V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.