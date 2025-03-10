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Hırsızlıktan Aranan Hükümlü Darıca’da Yakalandı

BURSA’DA HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Bursa’da işlediği “hırsızlık” suçundan 6 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik etkin çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda, Y.Ö. (43) isimli kişinin Bursa’da gerçekleştirdiği “hırsızlık” suçundan dolayı ceza aldığı ve Darıca’da bulunduğu tespit edildi.

DARICA’DA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından Darıca’da yakalanan Y.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün yakalanması, emniyetin aranan şahıslarla ilgili yürüttüğü üst düzey çalışmaların bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

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