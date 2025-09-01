Haberler

Hırvat Kaleci Livakovic Girona’ya Kiralık

TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Ederson’un transfer edilmesiyle birlikte takımdan ayrılma aşamasına geliyor. Edinilen bilgilere göre, Livakovic, La Liga’da mücadele eden Girona ile anlaşma sağladı. Hırvat kalecinin İspanya ekibine kiralık olarak gönderileceği ve iki kulübün Livakovic’in 2,5 milyon euroluk maaşını yarı yarıya ödeyeceği öğrenildi. Avrupa’da transfer dönemi sona ermeden, kulüpten resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Bu sezon Fenerbahçe’de sadece 2 maça çıkan tecrübeli kaleci, kalesinde 2 gol görüyor. Livakovic’in mevcut sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam etmekte. Bu transfer gelişmeleri, Livakovic’in ileriye dönük kariyeri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Giresun’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Şebinkarahisar'da çöp toplama alanında meydana gelen yangın, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangının nedeni ise henüz araştırılmıyor.
İnegöl’de Polis Ekiplerine Saldırı Gerçekleşti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün esnasında uyuşturucu suçlarından aranan bir kişi yakalandı. Yakınları polislere saldırınca güvenlik güçleri biber gazı ve havaya ateş açmak zorunda kaldı.

