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Hırvat Kaleci Livakovic, UEFA Kadrosunda

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DOMİNİK LİVAKOVIÇ’İN DAVETİ

Fenerbahçe’nin deneyimli kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan’ın Fransa ile gerçekleştireceği UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Hırvatistan, bu önemli müsabakalarda 20 Mart Perşembe ve 23 Mart Pazar günlerinde Fransa ile karşılaşacak. 30 yaşındaki kaleci Livakovic, milli takım için büyük bir fırsat yakaladı.

TAM KADRO AÇIKLANDI

Hırvatistan’ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçları için oluşturulan aday kadro şu şekilde belirlendi:

Kaleciler:
– Dominik Livakovic – Fenerbahçe
– Ivica Ivusic – Pafos
– Dominik Kotarski – PAOK

Defans:
– Josko Gvardiol – Manchester City
– Josip Juranovic – Union Berlin
– Duje Caleta – Lyon
– Borna Sosa – Torino
– Josip Sutalo – Ajax
– Josip Stanisic – Bayern Münih
– Marin Pongracic – Fiorentina

Orta saha:
– Luka Modric – Real Madrid
– Mateo Kovacic – Manchester City
– Mario Pasalic – Atalanta
– Nikola Vlasic – Torino
– Luka Sucic – Real Sosiedad
– Martin Baturina – Dinamo
– Kristijan Jakic – Augsburg
– Petar Sucic – Dinamo
– Nikola Moro – Bologna
– Toni Fruk – Rijeka

Forvet:
– Ivan Perisic – PSV
– Andrej Kramaric – Hoffenheim
– Franjo Ivanovic – Saint-Gilloise

Bu kadro ile Hırvatistan, güçlü bir rakip olan Fransa karşısında mücadele edecek.

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