Hırvatistan Bayraktar TB2 Alımı İçin Harekete Geçti

HÜKÜMET BAYRAKTAR TB2 TEDARİK İÇİN ONAY VERDİ

Hırvatistan hükümeti, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sisteminin tedariki için Savunma Bakanlığına onay veriyor. Ülke medyasında yer alan bilgilere göre, bakanlığın bu alım konusunda aldığı karar resmi olarak onaylanmış durumda.

ANLAŞMADA YER ALAN DETAYLAR

Anlaşmanın toplam mali boyutu 84,6 milyon avro olarak belirtiliyor. Söz konusu paket, insansız hava araçları sisteminin yanı sıra Türkiye’de eğitim gibi bir dizi unsuru içeriyor.

BAKANDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Ivan Anusic, Bayraktar TB2’nin tedarikinin “acil ve önemli” olduğunu ifade ediyor. Bu, ülkenin savunma kapasitesinin artırılması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.