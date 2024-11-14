“Hırvatistan Bayraktar TB2 Alımı İçin Onay Verdi”

HÜKÜMET ONAYLADI

Hırvatistan hükümeti, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sisteminin tedariki için Savunma Bakanlığına gerekli onayı verdi. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı’na yapılacak olan Bayraktar TB2 alımına ilişkin onay duyuruldu.

Anlaşmanın Kapsamı

Yapılan anlaşmanın mali boyutu 84,6 milyon avro olarak belirlendi. Bu paket içerisinde yalnızca insansız hava araçları değil, Türkiye’de eğitim gibi çeşitli unsurlar da yer alıyor. Savunma Bakanı Ivan Anusic, Bayraktar TB2’nin tedarikinin acil ve önemli bir konu olduğuna dikkat çekti.