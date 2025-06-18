Hırvatistan Cumhurbaşkanı Z. Milanovic, “İ. Yönetim Suç Çetesi” dedi

HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN İSRAİL’E AĞIR SUÇLAMALAR

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, “İsrail şu anda bir suç çetesi tarafından yönetiliyor ve bu çete, dünyayı savaşa sürüklemek istiyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Zoran Milanovic, başkent Zagreb’de düzenlenen bir kültürel etkinlikte, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar hakkında görüşlerini paylaştı. Milanovic, “İsrail, onlarca yıldır olduğu gibi şu anda da nasıl isterse öyle hareket ediyor. Bu tamamen açık. Böyle bir devletle ve böyle bir devlet yönetimiyle iş yapılmamalı” dedi.

İSRAİL’İN POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’e ilişkin görüşlerinin Hırvat hükümetinin görüşlerinden farklı olduğunu belirtti. “İsrail şu anda bir suç çetesi tarafından yönetiliyor ve bu çete, dünyayı savaşa sürüklemek istiyor. Ne yazık ki bunu yaparken Washington’ın desteğine sahip,” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, küresel bir çatışma yaratma amacının bulunduğunu vurgulayan Milanovic, “Bunu zorbalıkla, kurnazca ve ABD silahlarıyla yapıyor” dedi. Hırvatistan’ın Filistin devletini tanıması gerektiğini belirtti.

GEÇMİŞTEN SORUMLULUKTAKİ HASSASİYET

İsrail’in izlediği politikaların açık bir şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çeken Milanovic, “Çünkü bundan 100 yıl önce olan Holokost’un sorumluluğu bana ait değil. Bugünkü Hırvat siyasetinden kimseye de ait değil,” ifadeleriyle tarihsel sorumlulukları hatırlattı. “Yani herhangi bir aşağılık kompleksiyle ya da tarihe ilişkin bir suçluluk hissiyle konuşmamız gerekmiyor. Suçlular, layık oldukları isimlerle anılmalı ve İsrail’in mevcut yönetimindeki bazı kişiler suçlu” şeklinde ekledi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNE YANIT

Milanovic, bu konudaki her türlü görüşün, burada bulunan İsrail Büyükelçiliği veya Dışişleri Bakanlığı tarafından nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Daha önce de İsrail’in özellikle Filistin’deki eylemlerine yönelik eleştirilerde bulunduğunu ve artık İsrail’e sempati ile bakmadığını açıkça ifade etti. Milanovic, geçen ocak ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 75 oy oranıyla kazanarak ikinci dönemine başlamıştı.