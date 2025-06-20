Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic Açıklama Yaptı

MİLANOVİC’İN AÇIKLAMALARI

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, başkent Zagreb’de yapılan bir kültürel etkinlikte İsrail ile İran arasındaki çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milanovic, “İsrail, onlarca yıldır olduğu gibi şu anda da nasıl isterse öyle hareket ediyor. Bu tamamen açık. Böyle bir devletle ve böyle bir devlet yönetimiyle iş yapılmamalı” dedi. Cumhurbaşkanı, Hırvat hükümetinin İsrail konusundaki görüşlerinden farklı olduğunu da vurguladı.

İSRAİL’İN YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Milanovic, “İsrail şu anda bir suç çetesi tarafından yönetiliyor ve bu çete, dünyayı savaşa sürüklemek istiyor. Ne yazık ki bunu yaparken Washington’ın desteğine sahip. Birileri, küresel bir çatışma çıkarmak istiyor. Bunu zorbalıkla, kurnazca ve ABD silahlarıyla yapıyor” ifadelerini kullandı. Hırvatistan’ın Filistin devletini tanıması gerektiğini de belirten Milanovic, İsrail’in izlediği politikalar hakkında açıkça konuşulması gerektiğinin altını çizdi.

HİTAP VE TARİHİ SORUMLULUK

Milanovic, “Çünkü bundan 100 yıl önce olan Holokost’un sorumluluğu bana ait değil. Bugünkü Hırvat siyasetinden kimseye de ait değil. Yani herhangi bir aşağılık kompleksiyle ya da tarihe ilişkin bir suçluluk hissiyle konuşmamız gerekmiyor. Suçlular, layık oldukları isimlerle anılmalı ve İsrail’in mevcut yönetimindeki bazı kişiler suçlu” dedi. Ayrıca, “Bu konuda buradaki İsrail Büyükelçiliği veya Dışişleri Bakanlığı ne derse desin, bu beni hiç ilgilendirmiyor” sözleriyle duruşunu net bir şekilde ifade etti.

SEÇİM BAŞARISI

Cumhurbaşkanı Milanovic, daha önce de yaptığı açıklamalarda İsrail’in özellikle Filistin’deki eylemlerine sert eleştirilerde bulunmuş ve artık İsrail’e sempatiyle bakmadığını açık bir şekilde dile getirmişti. Ocak ayında gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçiminde, %75 oranında rekor oy alarak ikinci dönemi için yeniden seçildi.