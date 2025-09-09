Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail Bakanına Tepki Gösterdi

HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN SERT ELEŞTİRİLER

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Hırvat hükümeti tarafından ağırlandığı için sert eleştirilerde bulundu. Milanovic, “Bu, İsrail’in şiddet, etnik temizlik ve savaş suçları politikasına destek vermektir” ifadesini kullandı. Başkent Zagreb’de Sa’ar’ın, Başbakan Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve diğer hükümet yetkilileri tarafından kabul edilmesi, Milanovic’in tepkisini çekti. Milanovic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanını niçin Zagreb’e çağırdılar? Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı niçin kendisiyle görüştü? İsrail hükümeti ve ordusunun Gazze’nin tüm nüfusunu sürgün ettiği bir zamanda böyle bir görüşme, İsrail’in savaş ve şiddet politikasına destek vermektir” dedi.

BİR DİĞER AÇIKLAMA VE SUÇLAMALAR

Sosyal medya üzerinden bir başka açıklama daha yapan Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar’ın Hırvatistan’a hakaret ettiğini iddia etti. “İsrail hükümetinden bir yetkiliyle görüşmenin ne kadar yanlış olduğunu, kendisinin bugün yaptığı açıklama da göstermektedir. Kendisi, Hırvatistan’ın bağımsızlık savaşını, İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla karşılaştırmıştır” şeklinde konuşarak, Hırvatistan’ın bağımsızlık mücadelesine verdiği önemle İsrail’in Gazze’deki eylemlerini eleştirdi. Ayrıca, “Zagreb’in merkezi bugün saatlerce trafiğe kapatılmıştır ki bu, Hırvatistan’a daha önemli ve saygın misafirler geldiğinde bile uygulanmayan bir durumdur” ifadesini kullandı.

PROTESTOLARLA KARŞILANDI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Hırvatistan’a yaptığı resmi ziyaret, Zagreb’de protestolarla karşılandı. Sa’ar, Başbakan Plenkovic tarafından resmi konut Banski Dvori’de kabul edilirken, o sırada meydanda göstericiler protesto düzenledi. Göstericiler, “Savaş suçlusu Sa’ar, istenmiyorsun! Bir sonraki durağın Lahey” yazılı pankartlar taşıdı.