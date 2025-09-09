Haberler

Hırvatistan’da İsrail Protesto Edildi

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI ZİYARETTE

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gerçekleştirdiği ziyaret, ülke genelinde protestolarla karşılandı. Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Zagreb’de Başbakan Andrej Plenkovic ile görüşme gerçekleştireceği hükümet binasına gitti.

PROTESTOLAR YÜKSELDİ

Hükümet binası önünde toplanan bir grup, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini kınayarak, Saar’a karşı “savaş suçlusu Saar, hoş gelmedin, bir sonraki durak Lahey” yazılı pankart açtı. Göstericiler ayrıca Hırvatistan hükümetini, İsrail’e sağladığı destekten dolayı eleştirdi ve “özgür Filistin” sloganları attı. Polis ekipleri, hükümet binası çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri alarak protestoları kontrol altına aldı.

